Фестиваль "Улетай" перенесли на 2022 год из-за роста числа случаев COVID-19 в Удмуртии

ИЖЕВСК, 6 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля рок-музыки под открытым небом "Улетай" перенесли его проведение на 2022 год в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Удмурти. Об этом в пятницу сообщается на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Тридцатого июня суточная заболеваемость COVID-19 в Удмуртии впервые с января превысила 100 случаев, а в августе, по сведениям оперативного штаба, выявляется уже более 170 новых случаев коронавирусной инфекции в регионе ежедневно.

"В связи с резким ростом заболеваемости СOVID-19 в Удмуртии и ограничениями на проведение массовых мероприятий мы вынуждены перенести юбилейный фестиваль YLETAЙ на 14-17 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все купленные и неиспользованные билеты, в том числе за прошлый год, а также билеты в автокемпинг, палаточную гостиницу и лагерь будут действительны в 2022 году.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 195 случаев заболевания, 10 человек умерли. Всего в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 307 тыс. человек, или 44% от запланированного количества, вторым - 221 тыс. человек.

"Улетай" - один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки под открытым небом, проводящийся на территории Удмуртии. Зрители живут в палаточных городках на открытом воздухе в поле около села Лагуново в Сарапульском районе. В этом году здесь планировали выступать группы "Сплин", "Алиса", "Ария", "Ундервуд", "Крематорий", "Анимация", проект "Горшенев" и другие.