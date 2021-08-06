Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,96

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу снизился до 0,96. В Москве показатель вернулся к отметке 0,8, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор держится ниже единицы. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,91), Воронежская область и Красноярский край (0,99).

В Санкт-Петербурге, Иркутской и Свердловской областях коэффициент равен ровно 1, в Самарской области он опустился до 1,01 (для региона это минимум с середины июля), в Нижегородской составил 1,02, в Ростовской - 1,06.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.