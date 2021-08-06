Более 880 тыс. рублей кешбэка выплатят в Новосибирской области за детские турпутевки

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Более 880 тыс. рублей туристического кешбэка выплатят за путевки в детские оздоровительные лагеря в Новосибирской области по итогам летнего отдыха в 2021 году. Компенсацию в 50% от стоимости путевок уже получили родители по 82 заявлениям, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Программа детского туристического кешбэка, созданная по поручению президента РФ Владимира Путина, начала действовать 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей.

"Общая сумма средств на компенсации части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря в Новосибирской области может составить более 880 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что положительные решения приняты по 203 заявлениям от родителей на выплаты по программе детского туристического кешбэка, уже осуществлены выплаты по более чем 80 заявлениям. По словам замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, заявления на возврат части стоимости путевок для детей принимаются до 20 октября 2021 года, при этом ребенок должен выехать из лагеря до 20 сентября 2021 года.

В начале июня ТАСС сообщал, что больше 70% детских оздоровительных лагерей - 39 из 51 - в Новосибирской области присоединились к программе детского туристического кешбэка. Как сообщали ранее в Минэкономразвития региона, в 2021 году Новосибирская область готовится принять более двух тысяч детей из соседних регионов (Томская, Кемеровская области, Алтайский край, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ).