AP: в столице Филиппин вновь ввели карантин из-за распространения коронавируса

ТАСС, 6 августа. Режим полной изоляции введен с пятницы в столичном регионе Филиппин, в который входит и Манила, в связи с ростом заражения коронавирусом и распространением штамма "дельта".

Как сообщает агентство Associated Press (AP), режим изоляции продлится до 20 августа. В ближайшие две недели жителям столичного региона запрещено покидать дома, кроме экстренных случаев, выезд на работу разрешается только сотрудникам важнейших предприятий и компаний. В Маниле вводится режим ночного комендантского часа, в мегаполисе усилен контроль полиции за выполнением правил локдауна.

Накануне введения локдауна власти Филиппин опровергли появившуюся в сетях ложную информацию о том, что не прошедшим вакцинацию жителям якобы нельзя будет выходить на работу или их будут лишать государственной финансовой поддержки. В результате таких слухов у центров вакцинации в Маниле и ряде других городов образовались очереди в тысячи человек, не соблюдавших дистанцию, что привело к росту распространения коронавируса.

Призвав не верить недостоверной информации, власти разъяснили, что невакцинированные граждане могут покидать свои дома для покупки лекарств, продовольствия и других товаров первой необходимости.

К настоящему времени на Филиппинах полностью вакцинированы более 1,2 млн из 109 млн жителей страны, первую дозу вакцины получили около 22,4 млн человек. В этом году власти планируют предоставить вакцины около 70 млн жителям.

Филиппины считаются после Индонезии второй страной в Юго-Восточной Азии, наиболее пострадавшей от пандемии. За ее время на Филиппинах выявлены 1,63 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 7 992 за последние сутки. Число летальных исходов достигло 28 427.