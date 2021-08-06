Роспотребнадзор обязал 273 организации Татарстана привить всех сотрудников от Covid-19

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор вынес 273 организациям Татарстана постановление об обязательной вакцинации сотрудников, шесть из них выполнили требование. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

"273 организаций в республики Татарстан получили постановление об обязательной вакцинации сотрудников", - отметила Авдонина.

Она отметила, что на сегодняшний день шесть организаций выполнили требование об обязательной вакцинации сотрудников. Подобные постановления от Роспотребнадзора получают те предприятия, где был выявлен очаг новой коронавирусной инфекции.

За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 52 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 24 233 случаев. На сегодняшний день в регионе вакцинировались от коронавируса 863 275 человек, из них 642 587 получили вторую дозу прививки. Всего в регионе вакцинировано 47% населения от плана в 60%.