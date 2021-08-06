В Татарстане в 1,5 раза выросло количество объектов, где нарушают антиковидные меры

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Количество организаций в Татарстане, которые нарушили антиковидные меры, увеличилось в 1,5 раза за месяц. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

"Всего в июле было проверено 1 097 объектов. К сожалению, в 18% из них (199 объектов) нарушали антиковидные мероприятия. Это выше, чем в июне, в 1,5 раза", - сказала Авдонина.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила более 1,5 млн рублей. Вместе с тем, 11 объектам, где имели место грубейшие нарушения мер по коронавирусу, пришлось по решению суда приостановить свою деятельность.

По словам Авдониной, основная доля нарушений приходится на предприятия продовольственной торговли - 17%, объекты общепита - 16%, по 6% - на непродовольственную торговлю и сферу услуг, на прочие объекты - 1%.

Наиболее частые нарушения - несоблюдение масочного режима, дезинфекции, термометрии перед началом рабочего дня.