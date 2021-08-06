На Кубани обнаружили новые останки на месте захоронения мирных граждан

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Следователи и поисковики обнаружили останки девяти человек, двое из которых, предположительно, дети, в Темрюкском районе Кубани, где находятся неучтенные захоронения времен Великой Отечественной войны. Поиски ведутся в рамках всероссийского проекта "Без срока давности", сообщает пресс-служба СК РФ.

"На этой неделе в ходе поисковых работ обнаружены останки еще девяти человек, двое из которых, по предположительным данным, дети. Все они направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти", - говорится в сообщении.

В 2004-2009 годах в Темрюкском районе было найдено ранее неисследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона. В июне 2021 года поисковики и следователи обнаружили останки еще 16 человек.

В рамках расследования уголовного дела о геноциде народов Советского Союза, проводившемся немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, организована работа по извлечению останков и передаче их на исследование.