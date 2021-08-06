СМИ: в Японии число заразившихся коронавирусом превысило миллион

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии за все время пандемии превысило 1 млн. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK .

Ожидается, что официальная статистика от японского Минздрава будет обновлена позднее.

Ранее в пятницу токийские власти объявили о 4 515 новых случаях заражения, выявленных за минувшие сутки. В то же время в четверг Япония в целом и Токио в частности обновили антирекорды по суточному приросту новых выявленных случаев инфицирования. В Токио было выявлено 5 042 случая, а по всей стране - более 15 тыс.

Всего с начала пандемии в Японии зафиксировано 15,2 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 853 тыс. заразившихся, более 750 пациентов в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа проходит без зрителей.