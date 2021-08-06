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Глава Минприроды: необходимо увеличить штат Авиалесоохраны на Дальнем Востоке

Александр Козлов также предложил оснастить людей всем необходимым, чтобы они всегда были на местах и готовы к мобилизации

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение по увеличению численности группировки Авиалесоохраны на Дальнем Востоке.

"Наше общее мнение - нам нужно усилить существующие группировки. <…> Давайте увеличим там численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймем авиацию. То есть, чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами", - предложил он на совещании президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в пятницу.

Козлов попросил Путина дать соответствующее поручение. "Владимир Владимирович, если звучит убедительно, то прошу поручить <…> увеличить численность Авиалесоохраны в Дальневосточном федеральном округе", - сказал он.

Теги
РоссияКозлов, Александр Александрович
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