Глава Минприроды: необходимо увеличить штат Авиалесоохраны на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение по увеличению численности группировки Авиалесоохраны на Дальнем Востоке.

"Наше общее мнение - нам нужно усилить существующие группировки. <…> Давайте увеличим там численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймем авиацию. То есть, чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами", - предложил он на совещании президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в пятницу.

Козлов попросил Путина дать соответствующее поручение. "Владимир Владимирович, если звучит убедительно, то прошу поручить <…> увеличить численность Авиалесоохраны в Дальневосточном федеральном округе", - сказал он.