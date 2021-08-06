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В ЯНАО прогнозируют, что задымление в регионе рассеется на следующей неделе

Дым пришел в регион из Якутии, где горят леса

ТАСС, 6 августа. Задымление, вызванное пожарами в Якутии, рассеется в Ямало-Ненецком автономном округе только на следующей неделе. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в пятницу.

"По прогнозным данным департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, рассеивание дыма, принесенного из Якутии, где горят леса, ожидается на следующей неделе", - говорится в сообщении.

В отдельных районах ЯНАО задымление и запах гари жители ощущают с 4 августа, а 6 августа они достигли административного центра региона - Салехарда. По данным регионального управления Роспотребнадзора, содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации на территории муниципальных образований, где наблюдается задымление.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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