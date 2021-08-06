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Губернатор Красноярского края рассказал, что помогло избежать сильного паводка в регионе

Александр Усс среди мер отметил упреждающие холостые сбросы воды

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Меры по защите территории Красноярского края от сильных паводков в виде холостых сбросов воды помогли избежать серьезных подтоплений в регионе, заявил губернатор края Александр Усс в ходе совещания в Магнитогорске с президентом России Владимиром Путиным.

"Оценивая возможные угрозы, мы пошли на известный риск для летнего судоходства и начали упреждающие холостые сбросы воды. Таким образом, половодье было искусственно растянуто по времени и продолжалось порядка двух месяцев на Енисее, но при этом пики сбросов не превышали 7 тыс. кубометров в секунду, что позволило избежать резких подъемов уровня воды и серьезных разрушительных последствий", - сказал Усс.

По его словам, запасы снега зимой на водосборной площади Енисея, по оценкам Росгидромета, были самыми значительными за более чем 100 лет. Во время весеннего половодья, как уточнил Усс, в зону подтопления попали 45 населенных пунктов и 116 жилых домов, из которых эвакуировали 370 человек.

"Сегодня ситуация стабильной остается. Подтоплены порядка 150 садовых участков, людей в пунктах временного размещения нет. На оказание им материальной помощи направлено 3,5 млн рублей. Учитывая небольшие масштабы <…> мы считаем, что удалось избежать серьезных бед, которые могли бы прийти", - добавил губернатор.

Обильные дожди и таяние снегов весной этого года привели к подтоплению территорий региона. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в трех южных районах, поэтому на этих территориях в мае и был введен режим ЧС.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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