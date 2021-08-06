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Владельцы 13 сгоревших в челябинских поселках домов купят жилье с помощью бюджета

В результате лесных пожаров сгорели 72 дома

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Владельцы 13 домов, сгоревших почти месяц назад в поселках Джабык и Запасное в Челябинской области в результате лесных пожаров, приняли решение купить жилье с помощью выплаты из бюджета. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с пожарами и паводками в регионах.

Ранее со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщалось, что выплата собственникам сгоревшей недвижимости на покупку жилья будет рассчитываться путем умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра в размере 34 690 рублей.

"Всего в результате пожара сгорели 72 дома. На основании данных Росреестра установили собственников 66 из них, еще шесть домов - бесхозяйные. Тем, у кого жилье было единственным, будет построено или приобретено новое жилье, таких домовладельцев 30, 17 из них приняли решение строить новые дома, 13 - приобрести на территории области другое жилье взамен утраченного, в том числе квартиры", - сказал губернатор.

По словам Текслера, в настоящее время начато строительство 23 жилых домов, работают пять подрядных организаций. Для граждан, у которых сгоревшее жилье было единственным, все строительные работы завершат до 15 сентября. Оставшиеся дома построят до 1 октября, по графикам.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел 14 тыс. га. 9 июля пожарам удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорели 78 строений, эвакуированы 350 человек. Пожары смогли потушить 12 июля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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