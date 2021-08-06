Альпинистов из РФ и членов экипажа разбившегося вертолета-спасателя доставили в Душанбе

ДУШАНБЕ, 6 августа. /ТАСС/. Десять человек, среди которых запросившие помощи альпинисты из России и члены экипажа вертолета-спасателя, отправившегося на поиски россиян, но совершившего жесткую посадку, эвакуированы в Душанбе. Как сообщила в пятницу пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи, все они находятся под медицинским наблюдением.

"6 августа 2021 года при помощи вертолета Ми-8 Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ПВ ГКНБ) Таджикистана были эвакуированы и доставлены в Душанбе десять человек", - указала Юсуфи. Она уточнила, что в числе эвакуированных шесть альпинистов и четыре члена экипажа разбившегося на высоте более 5 тыс. м над уровнем моря вертолета-спасателя. По ее словам, планируются также мероприятия по транспортировке тела погибшего пилота вертолета.

Группа альпинистов, прибывших из России в Таджикистан для восхождения на вершину Сент-Экзюпери в горах Памира в районе ледника Федченко, застряла в горах и подала сигнал о помощи 28 июля. На их поиски 4 августа 2021 года вылетел вертолет Ми-8 с экипажем из пяти человек, однако вертолет совершил жесткую посадку, пилот погиб, четыре человека получили травмы. В пятницу на место происшествия был направлен еще один вертолет за найденными альпинистами и пострадавшими спасателями.

Как сообщили в пятницу в посольстве РФ в Таджикистане, поиски российского альпиниста Александра Маслова, сорвавшегося с обрыва 26 июля, продолжаются.