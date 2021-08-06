Премьер Ингушетии прошел вакцинацию через восемь месяцев после перенесенного COVID-19

МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин сделал прививку от коронавируса через восемь месяцев после того, как тяжело переболел COVID-19.

"Я переболел и очень тяжело, медики вылечили меня, вытащили, прошло порядка восьми-девяти месяцев. Еще месяц назад я сдавал пробу на антитела, у меня их было 24 единицы, а вчера сдал - 0,46. По медицинским показаниям надо делать прививку, чтобы больше сюда не попадать", - рассказал ТАСС Сластенин после прохождения вакцинации.

По его словам, единственной возможностью перебороть распространение коронавирусной инфекции является вакцинация. "Не раз уже говорили, о том, что единственный путь, который спасет не только нашу республику, но Россию и весь мир, это вакцинация. Мы это проходили, <...> когда была прививка от оспы, и эту оспу победили благодаря прививкам на всем земном шаре", - добавил премьер.

Ранее глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что переболел COVID-19 прежде, чем успел вакцинироваться. Теперь Калиматов намерен пройти иммунизацию, как только позволят медицинские показания.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 59 случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 17 974 человека. Умерли 228 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 487.