Девочку из Коми наградили медалью за спасение на пожаре своего четырехлетнего брата

ТАСС, 6 августа. Десятилетняя ученица школы № 1 города Усинска (Республика Коми) награждена медалью "За отвагу на пожаре", говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в пятницу на портале правовой информации.

"За отвагу, смелость и решительность, проявленные в экстремальных условиях, наградить медалью "За отвагу на пожаре" Удот Валерию Юрьевну - учащуюся муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1" города Усинска Республики Коми", - говорится в документе.

Валерия Удот спасла своего четырехлетнего брата из горящего дома в ноябре прошлого года. Пожар произошел в жилом доме по улице Лесной в Усинске.