{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девочку из Коми наградили медалью за спасение на пожаре своего четырехлетнего брата

Возгорание произошло в ноябре 2020 года в жилом доме на улице Лесной в Усинске

ТАСС, 6 августа. Десятилетняя ученица школы № 1 города Усинска (Республика Коми) награждена медалью "За отвагу на пожаре", говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном в пятницу на портале правовой информации.

"За отвагу, смелость и решительность, проявленные в экстремальных условиях, наградить медалью "За отвагу на пожаре" Удот Валерию Юрьевну - учащуюся муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1" города Усинска Республики Коми", - говорится в документе.

Валерия Удот спасла своего четырехлетнего брата из горящего дома в ноябре прошлого года. Пожар произошел в жилом доме по улице Лесной в Усинске.

Теги
РоссияКоми
Камчатка разработает программу развития среднего образования по примеру Новгорода
Губернатор Владимир Солодов надеется, что Камчатка привлечет юных моряков из "Морского центра капитана Варухина" в Великом Новгороде для дальнейшего профессионального обучения и работы в море
Читать полностью