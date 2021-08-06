Путин пообещал помочь Амурской области в решении проблем с дорогами

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Ситуация с дорогами в Амурской области такова, что требует особого внимания со стороны властей, заявил президент России Владимир Путин в пятницу во время совещания о ситуации с пожарами и паводками в регионах РФ.

На мероприятии губернатор Амурской области Василий Орлов обратил внимание на то, что, согласно соцопросам, состояние дорожной сети занимает первое место в списке проблем, называемых населением. В регионе дороги разрушаются в том числе из-за паводков, указал он и попросил у президента помощи в решении данного вопроса.

"Я попрошу правительство, министра строительства и курирующего вице-премьера обратить на это внимание. Я согласен с губернатором. Там, действительно, ситуация с дорогами такова, что требует нашего особо внимания", - отреагировал Путин.

Он добавил, что на решение проблем с дорогами выделяются "очень серьезные, большие" средства. "Нужно просто при окончательном распределении этих ресурсов учесть потребности Амурской области", - подытожил президент.

Как отметил глава региона, ущерб дорожной сети от первой волны паводков составил 3,2 млрд рублей. На ремонт и восстановление дорог региональные власти направили 700 млн рублей из резервного фонда, уточнил губернатор. "Этих средств, конечно, недостаточно. И, к сожалению, еще не ликвидированы до конца последствия ЧС 2019 года", - добавил Орлов.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей. По данным синоптиков, дожди в Амурской области продлятся до конца недели. В пятницу в региональном министерстве транспорта сообщили, что жители 30 населенных пунктов области остаются без транспортного сообщения из-за паводка. Специалисты приступают к ремонту поврежденных дорог, только когда с них сходит вода.