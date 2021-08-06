Студенты из Петербурга победили в национальном чемпионате в сфере цифровизации бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Команда студентов из Санкт-Петербурга победила в первом национальном чемпионате для учащихся вузов РФ Future Skills Team Challenge в компетенции "Цифровые возможности для бизнеса", который прошел на федеральном проекте "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Подобные соревнования учат ребят не только решать сложнейшие задачи, но и работать в команде. Это помогает им проявить себя как профессионалов и лидеров. Вузы, со своей стороны, получают возможность продемонстрировать уровень преподавания и подготовки их студентов по компетенциям будущего. Победа наших ребят в этом чемпионате в очередной раз подтверждает, что высшая школа Петербурга дает высококачественное образование", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Команда состояла из трех студентов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. В чемпионате в котором приняли участие команды 15 вузов из разных регионов страны, он шел с 4 по 6 августа. Студенты соревновались в компетенции "Цифровые возможности для бизнеса".

Future Skills Team Challenge - новый формат соревнований для университетских команд, в рамках которых оценивается не только владение технологиями, но и soft skills - коммуникативные и когнитивные навыки. Его проводит Worldskills Россия при поддержке компании "1C". Проект "Архипелаг 2121" организован Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Университетом 2035, платформой Национальной технологической инициативы, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.