{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Карачаево-Черкесии ввели особый противопожарный режим

В регионе установили запрет на проведение пожароопасных работ на сельхозугодиях и в населенных пунктах

ЧЕРКЕССК, 6 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим установлен на территории Карачаево-Черкесии в связи с сухой и ветреной погодой, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Особый противопожарный режим ввели в Карачаево-Черкесии из-за сухой и жаркой погоды, установившейся на территории республики. На период его действия на территории республики установлен запрет на проведение пожароопасных работ на сельхозугодиях и в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что властям рекомендовано принять меры для предупреждения распространения огня при природных пожарах, а также подготовить водовозную, землеройную и другую технику для использования при тушении пожаров в случае возгорания. Также рекомендовано принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам водоснабжения.

Кроме того, главам муниципальных образований необходимо организовать работу мобильных групп для патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКарачаево-Черкесия
Памятник спасающему моряков Петру I появится в Лахте в 2022 году
Его откроют севернее круговой транспортной развязки в Приморском районе
Читать полностью