В Карачаево-Черкесии ввели особый противопожарный режим

ЧЕРКЕССК, 6 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим установлен на территории Карачаево-Черкесии в связи с сухой и ветреной погодой, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Особый противопожарный режим ввели в Карачаево-Черкесии из-за сухой и жаркой погоды, установившейся на территории республики. На период его действия на территории республики установлен запрет на проведение пожароопасных работ на сельхозугодиях и в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что властям рекомендовано принять меры для предупреждения распространения огня при природных пожарах, а также подготовить водовозную, землеройную и другую технику для использования при тушении пожаров в случае возгорания. Также рекомендовано принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам водоснабжения.

Кроме того, главам муниципальных образований необходимо организовать работу мобильных групп для патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.