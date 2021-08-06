Байден уверен, что США смогут одолеть штамм "дельта"

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты способны остановить стремительное распространение в стране дельта-варианта нового коронавируса, как смогли одолеть и первую волну SARS-CoV-2. Такое мнение высказал в пятницу президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Америка может победить штамм "дельта" так же, как мы победили оригинальный COVID-19. У нас это получится. Поэтому, как рекомендуют [специалисты], носите [защитные] маски, делайте прививку уже сегодня - все это спасет жизни", - сказал глава государства.

Он отметил, что за последние семь месяцев американские власти "снизили смертность от COVID-19 на 90%". На данный момент, добавил глава Белого дома, примерно 193 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, в том числе более 70% совершеннолетних граждан страны. При этом около 165 млн жителей полностью вакцинированы.

"Эта новая волна штамма "дельта" будет совсем другой по сравнению с той, что была, когда я стал президентом. Да, случаи заражения будут расти, прежде чем вновь сократиться. Это пандемия невакцинированных", - подчеркнул американский лидер, призвав граждан сделать прививку. Он заявил, что "фактически никто не умер из-за вакцинации".

Непохожая волна вируса

Как считает Джо Байден, последствия новой волны коронавируса "будут совсем другими" по сравнению с тем, что было в начале пандемии. "Сегодня около 400 человек умрут из-за штамма "дельта" в стране. Трагедия, потому что практически все эти смерти можно было предотвратить, если бы люди сделали прививки. Но при ситуации [с вакцинацией], которая была семь месяцев назад, сегодня умерли бы почти 4 тыс. человек от COVID-19. 4000 против 400", - сказал президент, добавив, что "предстоит еще много тяжелой работы". При этом, по его словам, в нынешней ситуации у американских школ "есть все необходимые ресурсы для безопасного возобновления" учебного процесса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено уже более 35,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 615 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".