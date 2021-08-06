В МЧС заявили, что дым от пожаров в Якутии не представляет угрозы для населения ХМАО

ТАСС, 6 августа. Дым и запах гари, которые, по данным властей, пришли в Ханты-Мансийский автономным округ из Якутии, не опасны для жителей региона, сообщили в пятницу в Главном управлении МЧС России по Югре.

По данным управления, в отдельных районах Югры с 5 августа наблюдается дымка, запах гари в воздухе. 6 август дымка появилась и в Ханты-Мансийске.

"Специалистами Роспотребнадзора проводятся исследования воздуха на содержание азота диоксида и оксида углерода. Лабораторные исследования показали, что воздух на территории округа соответствует нормативным требованиям", - сообщили в ведомстве.

"Дымка в наш регион пришла из другого субъекта - из Якутии, где в настоящий момент большое количество действующих пожаров. Это подтверждается снимками из космоса <…> В соседнем регионе площади возгораний значительные, но ситуация находится под контролем", - пояснил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, которого цитирует департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. На ее территории действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. На территории региона зафиксировано 178 пожаров, тушат 60. За сутки локализовано 13 возгораний, ликвидировано шесть, обнаружено 11 новых пожаров.