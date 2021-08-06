В Адыгее две новые школы примут учеников 1 сентября

МАЙКОП, 6 августа. /ТАСС/. Две новые школы примут учеников 1 сентября в Адыгее - в Майкопе и станице Ханская. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"1 сентября свои двери откроют две новые школы: в Майкопе - на 1,1 тыс. ученических мест, а также в Ханской - на 250 ученических мест", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что власти республики продолжают работать над привлечением федеральных средств для дальнейшего строительства новых школ. "В этом месяце начинается строительство новой школы по ул. Михайлова в Майкопе на 1,1 тыс. мест, кроме того, в августе Адыгея выиграла конкурс региональных проектов и получит федеральную субсидию на строительство трех школ по 1,1 тыс. ученических мест", - отметили в пресс-службе. По ее данным, средства будут выделены на 2022-2024 годы в рамках госпрограммы "Развитие образования" Министерства просвещения РФ.

В пресс-службе также процитировали Кумпилова, который подчеркнул, что благодаря нацпроектам, госпрограммам и партийным проектам в республике "решается одно из важных поручений президента РФ - создание комфортных условий для обучения детей и переход на односменный режим работы школ". "Наибольшую потребность в этом испытывает активно развивающийся Тахтамукайский район, поэтому новые школы планируется возвести в поселках Яблоновский и Новая Адыгея - это будут современные школы, где использование всех новейших технологий рассчитывается уже на стадии проектирования", - заключили в пресс-службе.