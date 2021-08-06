Путин поздравил строителей с грядущим профессиональным праздником

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что строитель - это не только профессия, но и "имя нарицательное", так как "нет ничего более интересного и почетного, чем строить и созидать". Об этом глава государства заявил на церемонии запуска завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

"8 августа в России будет отмечаться День строителя. Хотел бы поздравить с этим профессиональным праздником участников возведения нового завода, а также всех российских строителей, инженеров, архитекторов, изыскателей, проектировщиков, представителей других строительных профессий. Дорогие друзья, ваш труд по праву пользуется особым уважением и почетом в обществе. Строитель - это не только профессия, это имя нарицательное. Строить, созидать, нет ничего более интересного и почетного", - сказал президент.

Он добавил, что благодаря знаниям, богатому опыту, современным компетенциям, высочайшей ответственности строителей "буквально преображается облик наших городов и всей нашей страны", а также идет успешная реализация масштабных программ по развитию промышленности, транспорта, транспортной связанности территорий.

День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа.