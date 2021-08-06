Власти Югры заявили, что дымка из-за пожаров в Якутии рассеется в ближайшие дни

ТАСС, 6 августа. Дымка и запах гари, появившиеся в Ханты-Мансийском автономном округе из-за лесных пожаров в Якутии, рассеется в течение ближайших дней. Об этом сообщили в пятницу в официальном аккаунте правительства Югры в сети "ВКонтакте".

В отдельных районах Югры с 5 августа отмечается дымка и запах гари в воздухе. 6 августа дымка появилась и в Ханты-Мансийске.

"Смог над городами Югры рассеется в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

По данным Главного управления МЧС России по Югре, уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на территории муниципалитетов Югры не превышен.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. На ее территории действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. На территории региона зафиксировано 178 пожаров, тушат 60. За сутки локализовано 13 возгораний, ликвидировано шесть, обнаружено 11 новых пожаров.