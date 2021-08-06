Путин рассказал, что попробовал башкирский мед и остался очень доволен

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему нравится башкирский мед.

"Слышал [о том, что Башкирия славится своим медом], и не только слышал, но и пробовал. Очень вкусно", - сказал он на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в республике.

"Башкирия на втором месте по производству меда в стране. На первом месте Приморский край, но разница небольшая", - добавил Путин.

Отвечая на вопрос одной из участниц встречи, чей муж занимается пчеловодством, о поддержке этой отрасли, президент напомнил о том, что закон о такой поддержке уже принят в РФ.

На вопрос, готов ли он на государственном уровне поддерживать бренд башкирского меда и продвигать его на международном уровне, Путин сказал: "А чем мы сейчас занимаемся? Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен".