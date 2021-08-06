В Севастополе пять человек из детского лагеря попали в больницу с коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Выявленные в детском лагере "Ласпи" в Севастополе случаи коронавируса оказались единичными - в больницу попали пять человек, массового заражения не произошло, сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Игорь Михеев.

Ранее в местных СМИ появилась информация о выявлении коронавируса в "Ласпи", история обсуждалась в социальных сетях.

"Мы исходим из официальных данных, кто оказался в больнице. Здесь сначала был один случай коронавируса подтвержден, весь отряд был увезен [чтобы изолировать их как контактировавших с зараженным]. Дальше кто-то перестраховался из родителей [и забрал детей по своей инициативе], кто-то увозил детей по семейным обстоятельствам", - сказал Михеев.

Он уточнил, что случай был выявлен в начале уже завершившейся смены, потом стало известно о других зараженных."Я не назвал бы это массовым заболеванием, само заболевание - так, чтобы закончилось больницей - было выявлено у пятерых детей: сначала трое, потом один, потом еще один", - отметил замгубернатора.

Он добавил, что школьники, увезенные из лагеря из-за инцидента в начале прошлой смены, получили бесплатные путевки на августовский заезд.

Ранее губернатор отмечал, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой. За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом около 22 тыс. человек, выздоровели порядка 19 тыс., умерли почти 900. Сейчас число заражений за сутки приближается к 200 - это максимальные цифры за все время пандемии.