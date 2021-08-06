Путин призвал "потерпеть", пока реконструируют аэропорт Магнитогорска

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии призвал местных жителей потерпеть, пока реконструируется аэропорт Магнитогорска. Жители отдельных районов республики пользуются этим аэропортом, находящимся в Челябинской области, из-за более близкого расположения, чем аэропорт Уфы.

"Я думаю, те, кто пользуется аэропортом Магнитогорска, должны порадоваться тому, что он будет реконструирован - и полоса будет реконструирована, и пассажирский терминал. Это будут современные, отвечающие всем требованиям XXI века терминал и полоса. Поэтому немного надо потерпеть еще", - сказал Путин.

По его словам, реконструкция взлетно-посадочной полосы в Магнитогорске будет проводиться поэтапно: сначала будет ремонтироваться одна часть, а в той части, где работы не ведутся, полеты будут продолжены. "Затем будет ремонтироваться вторая часть, и полеты тоже будут продолжаться. Мне так сказали, надеюсь, так и будет. Только в течение полугода, когда будет ремонтироваться центральная часть, полеты прекратятся", - добавил президент.

Путин также согласился с необходимостью развития малой авиации в регионах РФ. "Малая авиация - чрезвычайно важное направление развития авиационного транспорта. Такие планы уже сверстаны и реализуются. Надеюсь, все это почувствуют в самое ближайшее время", - отметил Путин.