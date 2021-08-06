{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительница Адыгеи сделала прививку от коронавируса в возрасте 102 лет

В администрации Кошехбальского района отметили, что женщина решила вакцинироваться, чтобы защитить себя и родственников от коронавируса

МАЙКОП, 6 августа. /ТАСС/. Самая пожилая жительница аула Блечепсин республики Адыгея сделала прививку от коронавируса в возрасте 102 лет. Об этом сообщили в администрации Кошехбальского района республики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня вакцинацию от COVID-19 сделала самая пожилая жительница аула Блечепсин, Баблина Ожева", - говорится в соцсетях администрации. Уточняется, что женщине 102 года.

На вакцинацию женщина решилась, чтобы защитить себя и родственников от коронавируса, отметили в администрации.

По данным оперштаба, в Адыгее выявлено 16 690 случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. Суточный прирост составил 55 человек.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Забайкалье частично сняли коронавирусные ограничения для общепита и игровых комнат
По словам вице-премьера правительства региона Александра Бардалеева, послабления вводятся постепенно и очень осторожно
Читать полностью