Жительница Адыгеи сделала прививку от коронавируса в возрасте 102 лет

МАЙКОП, 6 августа. /ТАСС/. Самая пожилая жительница аула Блечепсин республики Адыгея сделала прививку от коронавируса в возрасте 102 лет. Об этом сообщили в администрации Кошехбальского района республики.

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"Сегодня вакцинацию от COVID-19 сделала самая пожилая жительница аула Блечепсин, Баблина Ожева", - говорится в соцсетях администрации. Уточняется, что женщине 102 года.

На вакцинацию женщина решилась, чтобы защитить себя и родственников от коронавируса, отметили в администрации.

По данным оперштаба, в Адыгее выявлено 16 690 случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. Суточный прирост составил 55 человек.