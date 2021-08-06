Глава Башкирии заявил, что первой дозой вакцины привились 52% от нужного числа жителей

ТАСС, 6 августа. Вакцинацию первым компонентом от ковида в Республике Башкортостан прошли 990 тыс. человек - 52% от запланированных 1,9 млн жителей. Об этом в пятницу сообщил глава региона Радий Хабиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы подбираемся к отметке 1 млн - на данный момент 990 тыс. человек прошли вакцинацию первым компонентом <…> Нам вообще нужно 1 млн 900 тыс. человек вакцинировать. Работу ведем. Здесь самое главное - это убеждение", - сказал он.

По словам Хабирова, очень важно не только проводить разъяснительную работу, но и создавать удобные для людей условия вакцинирования. "Сейчас пожилые люди, все старшее поколение, они все в садах находятся. И мы начали делать мобильные бригады, которые выезжают непосредственно - это очень сильно помогает, и люди идут", - добавил он.

Хабиров пояснил, что в республике работают 203 бригады, из них 35 - мобильных. "Интересен тот факт, что Уфа у нас вакцинируется намного лучше - городское население. Сельское население требует большего убеждения, поэтому мы сейчас акцент делаем именно на сельском населении, чтобы выполнить ваше поручение", - пояснил глава региона.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная вакцина.