Шоу дронов прошло в небе Великого Новгорода в рамках интенсива "Архипелаг 2121"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Художественное шоу дронов прошло в небе над акваторией реки Волхов в Великом Новгороде в рамках интенсива "Архипелаг 2121". Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства Новгородской области, шоу построено по принципам спектакля, для которого специально написан сценарий, составлена музыкальная партитура и разработана драматургия восприятия.

"500 светящихся дронов создали в небе фантастические картины. Вся визуальная составляющая прорисовывается и вычисляется на компьютере, поэтому процесс запуска дронов контролирует лишь один человек", - пояснили в пресс-службе.

Шоу началось с создания образа Александра Невского, исторической личности которого была посвящена и одна из вечевых лекций "Архипелага". После чего в небе над Новгородским кремлем появились фигуры, обозначающие проекты-маяки и их развитие на территории нашей страны. Проекты-маяки - это стратегические инициативы по созданию в России рынков высокотехнологичной продукции, в котором будут задействованы частный бизнес, наука, технологические стартапы, государственные корпорации.

Среди проектов-маяков: создание беспилотных логистических транспортных коридоров для перевозки грузов, создание коридоров коммерческого автономного судовождения, беспилотная аэродоставка грузов в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока, создание системы дистанционного наблюдения за состоянием здоровья людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, с помощью персональных носимых устройств, развитие технологий, связанных с улучшением экологических показателей и сокращением выбросов парниковых газов, автомобильного транспорта на электричестве, в том числе с использованием водородных топливных элементов, а также малой атомной энергетики и чистой энергетики, включая водород.

Шоу прошло в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121". Авторы и создатели шоу - российская группа компаний, занимающаяся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов "Геоскан".