Специалисты отобрали пробы воды в реке Мостовице в Кирове, где люди заметили мор рыбы

КИРОВ, 7 августа. Специалисты Министерства охраны окружающей среды Кировской области отобрали пробы воды в реке Мостовице в Кирове, где люди заметили мор рыбы, сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку ситуации с загрязнением реки Мостовицы в садоводческом товариществе "Автомобилист" в черте Кирова, где местные жители зафиксировали мор рыбы.

"Произведен отбор проб в двух точках в месте, указанном председателем садоводческого товарищества, и выше по течению. Пробы буду переданы в аккредитованную лабораторию для исследования. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

По данным властей, в ходе осмотра реки источников загрязнения не установлено, специалисты также не обнаружили мертвую рыбу в реке. В реке есть живые особи мальков, вода в ней просматривается, дно прозрачное, заверяют в правительстве.