Минтруд США выясняет, вправе ли работодатели настаивать на обязательной вакцинации

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Министерство труда США выясняет, вправе ли американские работодатели требовать от своих сотрудников прививаться от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Мартин Уолш

"Мы изучаем это на предмет того, как далеко работодатели могут заходить в плане вакцин и требований к вакцинации сотрудников", - приводит агентство Reuters слова министра.

В свою очередь директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рекомендовал образовательным учреждениям и частным предприятиям регламентировать обязательную вакцинацию от коронавируса. "Я бы призвал все частные предприятия со всей серьезностью рассмотреть идею обязательной вакцинации в сфере их ответственности <...>. Во время кризиса в области здравоохранении иногда требуется заботиться об общем благе, а не только о своих свободах", - отметил Фаучи в интервью агентству Bloomberg.

В последнее время из-за распространения дельта-варианта коронавируса и увеличения числа случаев заражения многие крупные американские компании, включая Netflix, Facebook, Microsoft, Google и телекомпания CNN, требуют от сотрудников вакцинироваться. CNN уволила трех своих работников за явку на службу без прививки. Как отмечает Reuters, многие работодатели опасаются судебных исков за подобные увольнения. За время пандемии в США работники и наниматели подали 2 950 исков, связанных с различными ограничениями из-за коронавируса.