В Забайкалье частично сняли коронавирусные ограничения для общепита и игровых комнат

ЧИТА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края с 7 августа сняло часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. В частности, работу могут возобновить аттракционы в закрытых помещениях и игровые залы, а для кафе и ресторанов продлили время приема гостей, сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Ограничения мы снимаем постепенно и очень осторожно. Так, с 7 августа на территории края кафе и рестораны, находящиеся в помещениях, могут работать с 06:00 до 23:00 часов (с начала июля им разрешалось принимать посетителей с 06:00 до 21:00). Разрешено принимать гостей аттракционам, но только при заполняемости залов на 50%. Открыты игровые залы, если предприниматели будут соблюдать правило: один человек на четыре кв.м", - приводятся в сообщении слова вице-премьера правительства региона Александра Бардалеева.

При этом каждые четыре часа обязательны перерывы для уборки помещений и дезинфекции всех контактных поверхностей. Также власти разрешили культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе, однако их необходимо согласовывать с местными властями и с краевыми профильными министерствами.

До 20 августа продолжит действовать запрет на банкеты и корпоративы, работу ночных клубов, а также на дополнительные школьные занятия в очном формате.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. В конце июля заболеваемость начала снижаться. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировали 58 225 случаев заражения, в том числе 260 за сутки. Выписали 51 677 человек, 1 207 пациентов умерли.

С февраля ведется массовая вакцинация, развернули 92 пункта, привили более 278 тыс. жителей. Всего региональное правительство планирует вакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.