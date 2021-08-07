В Кабардино-Балкарии создали прототип робота для резервирования парковочного места

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (КБНЦ РАН) создали опытный образец робота для резервирования парковочного места. В перспективе его планируется подключить к интернет-сервису для дистанционного управления, об этом ТАСС рассказал председатель КБНЦ РАН Залимхан Нагоев.

"Идея связана с проблемой недостатка парковочных мест. С помощью пульта дистанционного управления расположенный на парковке робот можно открывать и закрывать. Он с двумя штангами, и он загораживает место. Мы уже создали прототип, с технической точки зрения он готов, работает, сейчас мы проводим его окраску и обклейку", - рассказал собеседник агентства.

Теперь ученые проведут эксперимент, в ходе которого планируется проверить реакцию граждан на систему. Следующий этап - подключение робота к интернет-сервису, что позволит оказывать более развитые услуги. "Так, в частности, если человек знает, что в определенное время он подъедет к определенному месту, он может дистанционно зарезервировать себе парковочное место. Мы проанализировали рынок и пока такую систему не встретили", - рассказал председатель КБНЦ РАН.

По мнению Нагоева, в перспективе такой робот может стать частью умного города. "Крупные организации, гипермаркеты [могут использовать робота] для того, чтобы упорядочить работу с парковочными местами. Планируется, что он будет на колесах, будет мобильный. Мы загрузим карты и маршруты, и его расположением можно будет управлять", - сказал собеседник агентства, отметив, что такая услуга может стать дополнительным преимуществом для ряда организаций.

В перспективе такие роботы будут действовать группой и смогут огородить какое-то пространство при необходимости, пояснил Нагоев. "После проведения эксперимента и приведения робота к нормативам в рамках законодательства РФ мы приступим к предпродажам. Полагаю, что уже в этом году. И сможем протестировать, как он работает у партнеров", - пояснил Нагоев.

О научном центре

В федеральный научный центр "КБНЦ РАН", образованный в 2016 году, входят четыре академических института по направлениям гуманитарных исследований, прикладной математики и автоматизации, информатики и проблем регионального управления, сельского хозяйства, а также три научно-исследовательских центра - географических исследований, социально-политических исследований, коллективного пользования "системы интеллектуальной робототехники, автоматизации, виртуального и аддитивного прототипирования".

Кроме этого, есть две лаборатории - нейрокогнитивных автономных интеллектуальных систем, молекулярной селекции и биотехнологий, Научно-образовательный центр и сельскохозяйственная опытная станция. Также открыты и три новых научно-инновационных центра.