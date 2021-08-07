В семи районах Сахалинской области ожидают сильные дожди

ТАСС, 7 августа. Сильный дождь ожидается в семи районах Сахалинской области, на реках могут быть повышены уровни воды. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Утром 8 августа на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска ожидается сильный дождь, местами очень сильный, на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1 м", - сообщили в ведомстве со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации этих муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Жителям указанных районов рекомендуют не покидать без особой необходимости пределы населенных пунктов, отложить выезды на природу, тургруппам следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах.