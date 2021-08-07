Тайфун "Миринэ" пройдет к востоку от Токио в день закрытия Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Тайфун "Миринэ", который в настоящее время движется по Тихому океану, в воскресенье пройдет к востоку от Токио, где состоится церемония закрытия летних Олимпийских игр. Об этом в субботу сообщило японское национальное метеорологическое управление.

По данным японских метеорологов, в воскресенье около 12:00 по местному времени (06:00 мск) тайфун пройдет к востоку от столичного региона Японии, после чего продолжит путь дальше на северо-восток.

Ранее организаторы Олимпийских игр сообщали журналистам, что тайфун не должен повлиять на график проведения соревнований в последний день Игр и на саму церемонию закрытия Олимпиады.

Тайфун "Миринэ" получил свое название от корейского слова, означающего "Млечный путь".

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В заключительный день соревнований, помимо церемонии закрытия, будут разыграны 13 комплектов наград.