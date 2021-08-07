Кабмин поручил нарастить силы авиации для реагирования на пожары на Дальнем Востоке

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило подготовить предложения по наращиванию группировки и восстановлению сети авиационных отделений для оперативного реагирования на возникновение лесных пожаров на Дальнем Востоке. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном в субботу на сайте кабмина. Список составлен по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Поручение адресовано Рослесхозу совместно с МЧС, Минфином и властями регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. "Подготовить предложения по заблаговременному наращиванию группировки, восстановлению сети авиационных отделений в целях своевременного и оперативного реагирования с учетом мест возникновения лесных пожаров, а также по развитию наземной инфраструктуры для обеспечения работы воздушных судов при тушении лесных пожаров", - говорится в списке поручений.

Отчитаться по поручению необходимо до 1 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область 26-27 июля. Там он провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.