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Кабмин поручил продумать помощь регионам по содержанию гидротехнических сооружений

Поручение дано Минприроды России совместно с Минфином

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило подготовить предложения по оказанию помощи регионам в финансировании расходов на содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных для защиты территорий от паводков. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Поручение дано Минприроды России совместно с Минфином. Отчитаться по нему необходимо до 10 сентября.

Тем же ведомствам совместно с властями Бурятии, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей поручается при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов проработать предложения по финансированию реконструкции и строительства приоритетных ГТС. По этому поручению нужно отчитаться в срок до 1 сентября.

Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область 26-27 июля. Там он провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Теги
РоссияДальний Восток
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