Мишустин поручил оперативно выделить ДФО средства на ремонт дорог, поврежденных при ЧС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минтранс России должен в первоочередном порядке предусмотреть средства для восстановления поврежденных автомобильных дорог и мостов на Дальнем Востоке. Такое поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа.

"Минтрансу России (В. Г. Савельеву) совместно с Росавтодором в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств предусмотреть первоочередное финансирование мероприятий на восстановление поврежденных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, мостов с дальнейшим восстановлением при внесении изменений в бюджет", - говорится в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Срок исполнения этого поручения установлен до 15 сентября 2021 года.

При этом до 1 сентября Минтранс совместно с Минфином России должны проработать возможность и условия дополнительного ежегодного финансирования аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной инфраструктуры.

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. В этом году подтопления возникали в Амурской области, Забайкалье и других регионах округа.

Глава Приамурья Василий Орлов ранее обращал внимание на плохое состояние дорог в регионе. В Амурской области они разрушаются в том числе из-за паводков, говорил губернатор.