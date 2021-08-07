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Мишустин поручил проанализировать гидрологическую ситуацию на Дальнем Востоке

Срок исполнения поручения установлен до 1 сентября 2021 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минприроды России вместе с другими профильными ведомствами должно проанализировать прогноз развития гидрологической ситуации на Дальнем Востоке в этом году. Такое поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа.

"Минприроды России (А. А. Козлову) совместно с Росгидрометом и Росводресурсами провести анализ прогноза развития гидрологической обстановки до конца текущего года на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Срок исполнения этого поручения установлен до 1 сентября 2021 года.

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. В этом году подтопления отмечались в Амурской области, Забайкалье и других регионах округа.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДальний Восток
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