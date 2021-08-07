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Лесные пожары в России

Мишустин поручил обеспечить на Дальнем Востоке резерв ресурсов для тушения лесных пожаров

Речь идет, в частности, о горюче-смазочных материалах и авиационном топливе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) совместно с Минвостокразвития РФ и Рослесхозом обеспечить до 1 ноября поставку и хранение резервных ресурсов для тушения лесных пожаров. Об этом говорится в списке решений по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

Поручение касается глав регионов Дальнего Востока. "Совместно с Минвостокразвития России и Рослесхозом спланировать и обеспечить заблаговременную поставку, в том числе через северный завоз, и хранение в резерве необходимого объема материальных ресурсов, включая горюче-смазочные материалы и авиационное топливо, для тушения лесных пожаров. Срок - до 1 ноября 2021 года", - говорится в опубликованном в субботу на сайте правительства РФ документе.

Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область 26-27 июля. Там он провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛесные пожары в РоссииДальний Восток
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