Механизм создания резерва домокомплектов на случай ЧС определят до 1 ноября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вопрос создания резерва комплектов для быстрого возведения домов на пострадавших от ЧС территориях должен быть решен до конца октября 2021 года. Соответствующий пункт содержится в решениях правительства по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"Минстрою России (И. Э. Файзуллину) совместно с МЧС России, Минпромторгом России, Росрезервом проработать вопрос формирования резерва готовых домокомплектов, в том числе в составе государственного материального резерва, в целях оперативного применения в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте документа.

Срок выполнения поручения - до 1 ноября 2021 года, отмечается на сайте правительства.

В ходе совещания, прошедшего в пятницу под председательством президента России Владимира Путина, глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о необходимости создания резерва домокомплектов на случай ЧС. По его словам, эта мера необходима для ускоренного решения жилищного вопроса пострадавших граждан. По оценке министерства, ежегодно примерно 12 тыс. домов разрушаются в результате аномальных паводков и примерно 13 тыс. - от природных пожаров.