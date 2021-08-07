Кабмин поручил проработать выделение авансовой помощи регионам на восстановление после ЧС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило проработать предложения по выделению авансовой помощи пострадавшим из-за ЧС регионам для оперативного финансирования аварийно-восстановительных работ. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Поручение адресовано Минфину, МЧС, Минстрою, Минтрансу совместно с властями Якутии, Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. "Проработать предложения о предоставлении субъектам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, авансовой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях оперативного финансирования аварийно-восстановительных мероприятий с последующей компенсацией произведенных указанными субъектами Российской Федерации расходов за счет предоставления из федерального бюджета соответствующих целевых межбюджетных трансфертов", - уточняется в поручении. Отчитаться по нему необходимо до 1 сентября.

Кроме того, кабмин поручил МЧС совместно с Минцифры, Минфином, Минюстом, Минэкономразвития, МВД и Минздравом до конца 2021 года завершить работу по подготовке к переводу процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему от ЧС, в электронный вид. По этому поручению нужно отчитаться до 1 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область 26-27 июля. Там он провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.