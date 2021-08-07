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Власти проработают введение обязательного страхования в районах с высокими рисками ЧС

Срок исполнения поручения установлен до 1 ноября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство России ждет к ноябрю предложения о целесообразности обязательного страхования граждан в районах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 27 июля.

"Представить предложения о целесообразности использования комплексного механизма обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан в зонах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций от ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Поручение адресовано Минфину, МЧС и другим федеральным и региональным органам власти. Вопрос должен быть проработан с участием страховых организаций и профессиональных объединений страховщиков, указано в документе.

Срок исполнения поручения установлен до 1 ноября текущего года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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