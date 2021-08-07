Кабмин поручил перевести в статус госуслуг оказание помощи населению, пострадавшему от ЧС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило в первом полугодии 2022 года обеспечить перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина списке поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

"Обеспечить в I полугодии 2022 года перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг", - сказано в документе.

Также до 2024 года необходимо обеспечить информационное взаимодействие в цифровом формате со всеми органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область 26-27 июля. Там он провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся 4 декабря 2020 года. Так, согласно документу, высшим должностным лицам субъектов РФ в срок до 1 сентября 2021 года было поручено разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости". Стратегия должна предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.