Самолеты ВВС Румынии вылетели в Северную Македонию для тушения пожаров

БУХАРЕСТ, 7 августа. /ТАСС/. Два самолета ВВС Румынии в субботу вылетели с транспортной базы в столичном международном аэропорту имени Анри Коандэ по направлению к Скопье для оказания поддержки Северной Македонии, пострадавшей в последние дни от лесных пожаров. Об этом сообщило Минобороны Румынии.

Два самолета - C-27 J Spartan, оборудованный для тушения пожаров, и C-130 Hercules для тыловой поддержки - обслуживаются 15 военными (пилоты, механики и вспомогательный персонал).

"Учитывая тяжелую ситуацию, которую переживает ряд стран Европы, пострадавших от сильных пожаров, МВД <...> известило европейских партнеров о готовности Румынии оказать поддержку", - отмечается в сообщении.

Это уже вторая подобная международная миссия самолетов ВВС Румынии после вылета в июле 2018 года в Грецию.

Самолет C-27 J Spartan, оборудованный для тушения пожаров, может перевезти 6 тыс. л воды (шесть контейнеров) в каждом полете. С 2017 года до настоящего время он был использован также для тушения двух пожаров в Румынии.