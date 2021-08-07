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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,98

В Москве показатель вырос до 0,94

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,98. В Москве показатель вырос до 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

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Как и в пятницу, в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор держится ниже единицы. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,89), Воронежская область и Красноярский край (0,99).

В Санкт-Петербурге, Иркутской, Самарской и Свердловской областях коэффициент равен 1. Превышает единицу он только в Нижегородской (1,01) и Ростовской (1,06) областях.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

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