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Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму

Она ожидается с 8 по 10 августа. В регионе под запретом разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная пожароопасность ожидается с воскресенья по вторник в центральном и восточном Крыму, а также Севастополе, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8-10 августа в центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В республике запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.

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РоссияКрымСевастополь
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