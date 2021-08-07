Глава МЧС заявил о необходимости наращивать усилия по защите населения от наводнения в ЕАО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Властям необходимо наращивать усилия по защите населения Еврейской автономной области от наводнения, сообщил в ходе рабочего визита в регион глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"Уже выполнен значительный объем превентивных мероприятий. Построены защитные сооружения. Необходимо продолжать наращивать усилия по защите населения и территорий. В этом ведомство оказывает необходимую помощь автономии", - цитируют в пресс-службе слова министра.

Зиничев совершил облет подтопленных территорий, посетив село Ленинское. Оно вместе с еще 17 населенными пунктами попадает в зону наводнения. Там в настоящее время уровень воды превысил 869 см. Глава МЧС осмотрел защитные дамбы, оценив их готовность. Также он провел совещание с руководителем региона Ростиславом Гольдштейном. На нем были рассмотрены меры по минимизации ущерба от наводнения и оказанию помощи населению.

"Сейчас гидрологическая обстановка в Еврейской автономной области развивается в соответствии с прогнозом. На реке Амур наблюдается подъем уровня воды. Вместе с тем подтопление социально значимых объектов и жилых домов не зарегистрировано - объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме", - уточнили в МЧС.

По последним прогнозам, опасность от паводка в регионе продлится до 15 августа. Подъем уровней воды может превысить полтора метра.

В ликвидации последствий наводнения задействовано 313 человек и 40 единиц техники.