В Севастополе впервые зарегистрировали более 200 случаев заражения коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Число выявленных случаев коронавируса в Севастополе за минувшие сутки стало максимальным за все время пандемии, составив 209, говорится в распространенном в субботу сообщении городского правительства.

"По состоянию на 7 августа в Севастополе зарегистрированы 209 новых случаев заболевания COVID-19. 176 человек выписаны после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 49 до 94 лет", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели ковидом 22 060 человек. "В настоящий момент выздоровели 19 128 человек, 896 умерли. Под наблюдением находится 754 человека - это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 7 августа поступило более 142 тысяч доз вакцины. "Поставки идут в плановом режиме", - добавили в пресс-службе городского правительства.

Ранее губернатор Михаил Развожаев отмечал, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой.