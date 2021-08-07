Индия одобрила для использования вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson получила в субботу одобрение на экстренное использование в Индии своей однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия в Twitter .

"Индия расширяет свою корзину вакцин! Однокомпонентная вакцина от COVID-19 Johnson & Johnson получила одобрение на экстренное использование в Индии. Сейчас в Индии пять вакцин [одобрены] для экстренного использования. Это еще больше усилит коллективную борьбу нашей страны с COVID-19", - написал министр.

Ожидается, что вакцины от Johnson & Johnson будут поставляться в Индию по договору поставки с местным производителем вакцин - компанией Biological E Limited.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это производимая в стране вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Все эти препараты являются двухкомпонентными. Кроме того, индийская компания Cipla получила разрешение на экстренное использование вакцины от американской компании Moderna, но пока вакцинация этим препаратом в Индии не проводится.

В стране кампания по вакцинации началась 16 января. В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что общее количество прививок против коронавирусной инфекции, сделанных в Индии, превысило 500 млн. Как уточняет в субботу Минздрав Индии, общее число сделанных в стране прививок на утро 7 августа составило 501 009 609.